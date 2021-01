Fecha 4 de la Liga BetPlay 2021-I: programación oficial

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano anunció cuándo, a qué horas y dónde serán los partidos de la fecha 4 de la Liga BetPlay 2021-I.

Esa jornada iniciará el próximo martes con los duelos Envigado FC vs. Jaguares de Córdoba, Boyacá Chicó FC vs. Deportivo Cali y Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional.

Un día después, el miércoles 3 de febrero, Junior FC visitará a Equidad Seguros en el estadio de Zipaquirá y América de Cali recibirá a Atlético Bucaramanga en el Olímpico Pascual Guerrero.

El último encuentro lo disputarán Deportivo Independiente Medellín y Millonarios FC en el Atanasio Girardot.

El compromiso que Independiente Santa Fe y Patriotas Boyacá debían jugar en El Campín aún está pendiente de programación oficial.

A continuación, la información de los enfrentamientos de la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2021-I:

Martes 2 de febrero:

Envigado FC vs. Jaguares de Córdoba | Hora: 4:00 p.m. | Estadio: Polideportivo Sur (Envigado) | Televisión: Win Sports.

Boyacá Chicó FC vs. Deportivo Cali | Hora: 6:00 p.m. | Estadio: La Independencia (Tunja) | Televisión: Win Sports +.

Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional | Hora: 8:05 p.m. | Estadio: Departamental Libertad (Pasto) | Televisión: Win Sports +.

Miércoles 3 de febrero:

La Equidad Seguros vs. Junior FC | Hora: 2:00 p.m. | Estadio: Municipal Héctor el ‘Zipa’ González (Zipaquirá) | Televisión: Win Sports +.

Deportivo Pereira vs. Deportes Tolima | Hora: 4:00 p.m. | Estadio: Hernán Ramírez Villegas (Pereira) | Televisión: Win Sports.

Alianza Petrolera vs. Águilas Doradas | Hora: 6:05 p.m. | Estadio: Daniel Villa Zapata (Barrancabermeja) | Televisión: Win Sports.

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga | Hora: 8:10 p.m. | Estadio: Olímpico Pascual Guerrero (Cali) | Televisión: Win Sports +.

Jueves 4 de febrero:

DIM vs. Millonarios FC | Hora: 8:00 p.m. | Estadio: Atanasio Girardot (Medellín) | Televisión: Win Sports +.

Día, hora y estadio por confirmar: