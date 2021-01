Fabián Vargas y su salida de América de Cali. ¡Se fue por el Pecoso Castro!

Volvió a contarlo públicamente. Fabián Vargas salió de América de Cali en 2003, agotado del trabajo con Pecoso Castro al mando. Tuvo una charla con los directivos en la que pidió su salida.

“Ustedes me venden, me regalan, me prestan o me devuelvo a mi casa a estudiar. Yo hago esto no por plata, lo hago porque amo el fútbol, es mi pasión y me la están robando. Eso no lo voy a permitir”, contó Fabián Vargas en el programa ESPN FC Colombia en el momento en el que se habló de los métodos de trabajo de entrenadores como Pecoso Castro y Jorge Luis Pinto.

En esa última etapa en América de Cali, Fabián Vargas y Pecoso Castro coincidieron en el plantel escarlata. Fue aquel famoso equipo que llegó a la semifinal de la Copa Libertadores 2003 en la que cayó ante Boca Juniors. Ahí el futbolista de la Selección Colombia se despidió. Eligió irse por situaciones que le incomodaban respecto al cuerpo técnico. Su salida se dio, casualmente, para llegar al cuadro xeneize.

Casi 17 años después de haber tomado tal decisión, Fabián Vargas sigue hablando al respecto. Es un tema que no olvida. En aquel entonces prefirió irse del equipo en el que había jugado profesionalmente desde 1996 y con el que consiguió 4 títulos (3 Ligas y una Copa Merconorte). Salió e inició una carrera internacional que lo tuvo jugando en Argentina, Brasil, España, Grecia y Ecuador.

“Jorge Luis Pinto y Pecoso Castro son técnicos que te llevan a un nivel, donde te levantas en la mañana para entrenar algo que amas, tu pasión, y te la acaban. Y dices, ‘no quiero volver al fútbol, no quiero entrenar más, no quiero ver a este señor, me quitó el amor por el fútbol’. Te lleva a ese nivel de desespero, que dices ‘no voy más’. A mí me pasó con el Pecoso”.

Luego de decirlo, respondió a la pregunta, ¿Por qué ganan cosas esos técnicos? “¿Cuáles cosas? Es muy poco lo que han ganado en mucho tiempo. Son técnicos que los jugadores les aguantan 6 meses porque les toca. Si te das cuenta, no pueden hacer procesos grandes. Quiero que quede muy claro porque no quiero decir que estoy en contra de Jorge Luis Pinto: la metodología que tiene es equivocada, lo que expone en la cancha me encanta”.

