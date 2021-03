“Este equipo siempre saca la garra y la jerarquía”: Harold Rivera

Harold Rivera, el técnico de Independiente Santa Fe, habló en rueda de prensa luego de sacar un empate como visitante ante Junior de Barranquilla.

Santa Fe sigue sumando en la Liga BetPlay, esta vez, logró hacer un punto en condición de visitante frente a uno de los rivales más complicados del torneo, Junior de Barranquilla. Sin embargo, aunque se van satisfechos con el empate, en rueda de prensa el técnico del cuadro bogotano, Harold Rivera, manifestó que buscaban quedarse con la victoria.

“Los muchachos que entraron lo hicieron muy bien, y desafortunadamente no conseguimos los 3 puntos. Uno siempre quiere más y aspira ganar esta clase de partidos. Veníamos por la victoria, al final no se pudo ganar y lo importante es que no se perdió“, dijo inicialmente el estratega.

Sobre el rendimiento del equipo. “Me voy contento con el accionar del equipo. Supimos mantener el resultado y la inteligencia emocional fue clave cuando nos anotaron muy rápido en el partido. Controlamos a un Junior, no nos desesperamos, sabíamos que podíamos empatar. Tenemos que seguir mejorando en la construcción y aumentar las probabilidades de marcar. Debemos ser punzantes en el último cuatro“.

Por último, dio detalles de algunos jugadores que salieron lesionados en este juego. “Arboleda salió con una carga en el isquiotibial, esperemos que no sea mayor cosa. Torijano también salió golpesdo en una jugada del primer tiempo, esperemos poder recuperarlos“, concluyó.

