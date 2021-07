Es oficial: Sexto equipo para Juan David Pérez en el fútbol colombiano

Juan David Pérez, delantero de 30 de edad sigue cambiando de equipo en el Fútbol Profesional Colombiano. Ya tiene nuevo equipo para la Liga BetPlay 2021-II.

Pérez es jugador de América de Cali, equipo que lo cedió a Águilas Doradas en el primer semestre del año. Con el equipo antioqueño, el delantero solo jugo 232 minutos en 8 partidos, 2 de ellos como titular, tiempo en el que no se pudo afianzar.

Terminó su cesión y no será tenido en cuenta a América de Cali, razón por la que volvió a ser prestado. Esta vez para Once Caldas, club que no hizo un buen primer semestre y espera revalidar su momento en el segundo semestre del año. Así lo hizo oficial, el cuadro de Manizales.

¡Bienvenido Juan David Pérez!. El atacante monteriano se une al blanco blanco para aportar talento, entrega y goles 🔥. Muchos éxitos. Es el décimo refuerzo del club para esta temporada 🇮🇹. Aquí están sus declaraciones 👉https://t.co/vpnSnmeoML pic.twitter.com/h037PbP81w — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) July 16, 2021

Este será el sexto equipo en el balompié colombiano para Juan David Pérez: Boyacá Chicó, Independiente Medellín, Millonarios, América de Cali, Águilas Doradas y ahora un nuevo reto, Once Caldas, convirtiéndose en la décima incorporación del ‘blanco-blanco’ para el 2021-2.