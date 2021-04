El estudio fue realizado por el Observatorio de Fútbol del Centro Internacional de Estudios Deportivos en donde se determinó que la Liga BetPlay es la más igualada del mundo.

Al leerlo por primera es posible que duden de esto, pero en realidad las métricas que se utilizaron para este análisis fueron comparadas con 72 ligas en el mundo y sí, la liga local supera a las mejor del mundo como lo son la Premier League, Serie A, La Liga, y la Bundesliga.

Para llegar a determinar este dato se escogieron los partidos en los que un equipo ganó por al menos tres goles de diferencia. Con base en esto se logró establecer que la menor proporción de partidos desiguales en el mundo son de la Liga local, ya que tan solo 5 de 126 cotejos terminaron con resultado diferente (4.0%).

¿Quieren saber la diferencia con las federaciones miembros de la UEFA? Sencillo, los porcentajes allí variaron entre el 8,8% en la Superliga albanesa y el 31,2% en la Divizia Națională de Moldavia. Más de una quinta parte de los partidos de la Bundesliga de Austria (23,5%) y de la Bundesliga alemana (20,9%) terminaron con al menos una diferencia de tres goles entre los equipos oponentes. Se trata de porcentajes muy superiores a la media medida a nivel de las 72 competiciones incluidas en el análisis (14,5%).

Mientras que la Liga Española fue la única dentro de las más importantes del Viejo Continente donde la proporción de partidos desiguales fue muy inferior a la media mundial (11,4).

