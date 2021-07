¿Era gol? El VAR salvó al América de Cali tras milimétrica jugada de gol del Junior

Partidazo el que se vive en el estadio Pascual Guerrero de Cali entre América de Cali ante Junior FC por la primera fecha de la Liga BetPlay 2021-II.

Inició el segundo tiempo entre el conjunto Escarlata ante los tiburones con resultado a favor del visitante, que cerró la primera mitad con el marcador arriba tras golazo de Juan David Rodríguez.

Rapidamente, en la parte complementaria, el cuadro barranquillero buscó ampliar al marcador y tuvo una opción clarñisima que terminó en polémica. Al minuto 52′, Fredy Hinestroza cobró un tiro libro un poco cerca del área escarlata. Cobró de manera rastrera y encontró un barrera con pocos hombres y a un portero (Novoa) bastante tirado a su palo.

Ante esto, el cancerbero del equipo vallecaucano vio como el balón superó la barrera e iba ingresar a la red para el 2-0. Sin embargo se tiró y, sobre la raya, evitó que esto sucediera, atajando el balón al límite; tanto así que tuvo que aparecer el VAR, el cual decretó que no fue gol.

Esta decisión no se pudo verificar a un 100%, teniendo en cuenta que no existe el ‘ojo del halcón’ y mucho menos el dispositivo que vibra cuando el balón supera la red. No fue clara la jugada y el VAR dijo que no fue gol.

Video. Así fue la jugada polémica entre América de Cali vs. Junior