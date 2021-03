Enrique Camacho: Los equipos que más ven por Win Sports + y los ingresos provenientes del canal 

El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, en la Asamblea General de socios del equipo, reveló varios temas de interés del fútbol colombiano.

Dicha reunión se llevó a cabo de manera virtual a causa de la pandemia y se tocaron temas importantes como la distribución económica por los derechos deportivos televisivos que tiene Win Sports en su canal premium y los equipos que más beneficios le aportan a la cadena televisiva.

+ Tributo de la hinchada de Millonarios para Felipe Román

+ Presidente de Millonarios y el gesto que molestó a los hinchas

“Los equipos de del fútbol colombiano que más prenden televisores son Millonarios, Nacional y América. Después vienen Junior, Santa Fe, Medellín y Cali, pero los ve la mitad de las personas”, confesó.

Y agregó que “Win + ha superado las expectativas . Como la gente no ha tenido alternativa de ver a sus equipos ha adquirido el canal. El 90% se reparte igual, para todos los equipos clase A”.

Sobre el mismo tema, el dirigente señaló que “en la pasada Asamblea de Dimayor, los equipos grandes propusimos una reunión para cambiar la distribución de los derechos de TV”. Esto, teniendo en cuenta que el año pasado los derechos no se repartieron como se debía, a causa de la pandemia. “ Es un crecimiento lento el de Win básico. La TV no pagó lo mismo porque sólo hubo un campeonato y no se jugaron todos los partidos”, concluyó Camacho.