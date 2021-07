“En Europa sigo los partidos de la Liga BetPlay con la clave de Miguel Borja”

Juan Guillermo Cuadrado lo contó de esa forma en un Instagram Live que tuvo junto a Miguel Borja, ahora que compartieron en un partido benéfico en Tierralta. Broma o no, el hombre de la Juventus contó que sigue la Liga BetPlay.

Fue el martes 20 de julio cuando Cuadrado arribó al aeropuerto Los Garzones de Montería. Allí era esperado por Miguel Borja, quien lo invitó a su tierra natal para jugar un partido en beneficio de las personas del alto Sinú. Compartieron en dicho evento y una de las anécdotas que quedó tuvo que ver con el fútbol colombiano.

“Sigo los partidos de la Liga BetPlay desde Europa. Tengo la clave del hombre, que siempre me la manda”, contó Juan Guillermo Cuadrado. Y agregó: “Siempre le digo: ‘Hey, salite que estoy viendo los partidos, ombe, no me dejas ver jajaja”.

El partido entre los amigos de Juan Guillermo Cuadrado y los amigos de Miguel Borja se jugó en la finca Metuita a partir de las 8:00 a.m. y contó con acompañamiento de la Policía Nacional. Terminó 3-4 a favor del elenco de los segundos. Fue un evento sin ánimo de lucro y que se realizó pidiéndoles a sus asistentes que llevaran alimentos no perecederos para la Fundación Miguel Ángel Borja.