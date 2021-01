¿En dónde va a jugar Michael Ortega?

A los 29 años y luego de la experiencia en Chipre, Michael Ortega está en busca de una nueva oportunidad para su carrera. Está de nuevo en Colombia y en reacondicionamiento físico en la sede de Deportivo Cali.

Es el equipo en el que inició su carrera profesional. Allí por el 2010, Michael Ortega debutó con la camiseta verdiblanca. Disputó poco más de 30 partidos durante el año en el que estuvo. Marcó 3 goles y rápidamente salió al fútbol del exterior, además siendo futbolista de la Selección Colombia sub-20.

En el tiempo que pasó desde ese momento, Michael Ortega jugó en México (Atlas), Alemania (Bayer Leverkusen y VfL Bochum), Brasil (Figueirense), Emiratos Árabes (Baniyas), Chipre (Omonia) y Colombia (Junior, Once Caldas y Deportivo Pasto). Ahora espera una nueva posibilidad y para eso está adelantando trabajos físicos en la sede de Deportivo Cali.

El futbolista recibió permiso para trabajar en el club. Es una política del cuadro verdiblanco el hecho de autorizar a los canteranos a hacer uso de sus instalaciones para hacer recuperaciones físicas. No quiere decir que tenga un nuevo vínculo o que se esté pensando en ello. De momento el nombre de Michael Ortega no está en los planes de Deportivo Cali para 2021. Él está trabajando mientras espera una nueva oportunidad. Opciones para él no han trascendido en el ámbito público.

