El VAR y el central le dieron a Deportivo Cali la victoria ante Rionegro Águilas

Foto: Dimayor

Dos polémicas se presentaron en el partido correspondiente a la fecha 6 entre Deportivo Cali y Rionegro Águilas debido a las decisiones del cuerpo arbitral.

Deportivo Cali se mantiene en el liderato de la Liga BetPlay luego de su victoria por la mínima diferencia ante Rionegro Águilas gracias a un auténtico golazo de Michaell Ramos. Sin embargo, se generó más polémica en la fecha debido a dos decisiones puntuales que se tomaron en el estadio de Palmaseca tanto por lo que se dijo en el VAR como por parte del central.

+ Con golazo de Michell Ramos, Deportivo Cali venció a Águilas Doradas en la Liga BetPlay

+ La presentación que tanto quiso Agustín Palavecino

+ Deportivo Cali: ¿Llegará reemplazó para Agustín Palavecino?

En primer lugar, el equipo del oriente antioqueño marcó un verdadero golazo, pero el VAR determinó que había posición adelantada en la jugada y no dieron el gol. Los jugadores explotaron en contra del árbitro, pero finalmente no se convalidó la jugada. Lo que generó la polémica, es que el balón rebotó en un central, pero aún así, el gol no subió al marcador.

ERA GOL LEGAL DE @AguilasDoradas: no tiene sentido analizar el rebote o 'salvada'. ¿Por qué? Porque la pelota viene de SU PROPIO COMPAÑERO! Jugador que además está jugando la pelota de manera deliberada con la mala suerte que se la estrella a su compañero de equipo. ERROR CRASO. pic.twitter.com/7aD28Er2Za — El VAR Central 🖥 (@ElVarCentral) February 14, 2021

Posteriormente, sobre los instantes finales del partido, había un tiro libre en ofensiva a favor de Rionegro, donde estaba la posibilidad del empate para Rionegro, pero en una demora por parte del jugador Christian Marrugo, el árbitro decidió acabar el partido antes del cobro y se definió antes de tiempo la victoria para el Deportivo Cali.

Con esta nueva victoria, el Deportivo Cali se mantiene en el liderato de la Liga Betplay con 16 puntos, ganando 5 partidos y empatando 1, viendo la posibilidad nuevamente de mantener el invicto que conservaron a lo largo del 2020, que mantuvieron hasta la fecha 16 de la Liga BetPlay. Una nueva polémica para el Cali en este 2021 que no han pasado desapercibidas en las redes.