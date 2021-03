El terrible golazo de ‘Teo’ Gutiérrez que le anularon injustamente

El delantero de Junior definió como un auténtico ‘crack’, pero el juez de línea decidió levantar la bandera cuando estaba habilitado.

Este miércoles, se dio inicio a la fecha 16 de la Liga BetPlay, donde uno de los partidos claves por la clasificación era el Jaguares de Córdoba vs. Junior de Barranquilla. Sin embargo, a pesar de la trascendencia de este juego, desde la comisión arbitral de la Dimayor decidieron que este juego no sería uno de los que contaría con la tecnología de videoarbitraje.

Por esta razón, el juez central tuvo que confiar en el criterio del asistente 1, quien decidió levantar la bandera cuando Teófilo Gutiérrez recibió totalmente habilitado. El delantero se sacó de encima a un rival y definió a colocar al segundo palo con clase total, pero la jugada fue invalidada y el tanto no subió al marcador.

Debido a que no había VAR y que la decisión fue tomada rápidamente, los jugadores del Junior no protestaron por esta acción, pero en la repetición, quienes veían desde casa, se quejaron por el arbitraje que no les permitió celebrar uno de los mejores goles que habría marcado ‘Teo‘ desde que regresó al cuadro barranquillero.

Así fue la definición de Teófilo Gutiérrez