El ‘Rifle’ Andrade y Yimmi Chará: los sueños de Tulio Gómez

Tulio Gómez, quien se encarga de las negociaciones del América de Cali, habló de dos jugadores que quiere tener en su plantilla a futuro.

América de Cali confirmó este viernes la que sería una de sus últimas contrataciones para este semestre: el delantero Díber Cambindo, quien llegó a préstamo procedente del Deportes Quindío. Ahora, esperan concretar un último fichaje en ataque y con esto, cerrarían el libro de pases. Será un extremo y de acuerdo a Tulio Gómez, es cuestión de días para definir el tema.

+ Tulio Gómez: “Queremos ser campeones de la Copa Libertadores”

+ Oficial: América de Cali confirmó la llegada de su nuevo delantero

+ Los 4 cambios de América de Cali en sus convocados para enfrentar a Boyacá Chicó

En diálogos con el programa radial de Cali ‘El Corrillo de Mao’, el dirigente habló sobre las negociaciones, confirmando que esperan llegar a un acuerdo con algunos de los candidatos en el trascurso de esta semana. “Nosotros debemos tener algo de aquí al lunes, porque el torneo avanza y necesitamos concretar la próxima llegada“, manifestó.

Además, explicó la situación específica con el jugador Jeison Lucumí. “Nosotros le hemos manifestado a Lucumí nuestro interés, pero el jugador no nos ha dado cifras ni nada, entonces debemos esperar porque nosotros contratamos lo que podemos, no nos vamos a quebrar por traer a un jugador“. De esta manera, deja claro que todo depende de la disposición del jugador y su representante.

Interés en Rifle Andrade y Yimmi Chará

Entre tanto, le consultaron al dirigente sobre cuál jugador le gustaría tener en el equipo si lo pudiese firmar ya y no dudó ante el interés que le generan dos jugadores en específico. “El ‘Rifle’ Andrade es un jugador que me encanta y me gustaría traer al equipo, pero por tema salario es muy difícil; al igual que me gusta mucho Yimmi Chará“, comentó.

Andrade no celebró su gol al América de Cali