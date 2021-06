El mensaje Luis Fernando Suárez a los directivos del América de Cali

El técnico del Atlético Bucaramanga, Luis Fernando Suárez, habló sobre la posibilidad de dirigir al América de Cali y dio una tajante respuesta.

Este miércoles, los hinchas del América de Cali despertaron con la noticia de que probablemente la opción de que Juan Carlos Osorio sea el técnico del equipo se termine cayendo. Por esta razón, se han empezado a mirar las otras posibilidades que tiene el club para que se hagan cargo del proyecto deportivo a partir del segundo semestre.

Hace algunos días, Tulio Gómez manifestó que ya tiene otros técnicos en carpeta en caso de que esta opción no se dé. Explicó que técnicos como Luis Fernando Suárez, Hernán Darío Gómez o Alberto Gamero son de su agrado, reconociendo que actualmente están al frente de otros equipos. Aunque no dijo que los esté buscando, les han pedido sus opiniones en medios de comunicación.

El programa radial de Cali, ‘Zona Libre de Humo’ contactó a Luis Fernando Suárez, quien en la actualidad está dirigiendo al Bucaramanga, donde el DT le mandó un claro y contundente mensaje a los directivos de América. “Yo no soy plan B de nadie“, respondiendo a la pregunta sobre si podría ser quién llegue al América en lugar de Juan Carlos Osorio.

Adicionalmente explicó que eso solamente fue un comentario al aire de Tulio Gómez y que no existen contactos con él por parte del equipo vallecaucano. “Yo no he hablado con nadie de América ni con intermediarios, yo tengo contrato en Bucaramanga hasta diciembre. Uno siempre tiene expectativas de dirigir equipos grandes, pero el tiempo de experiencia que tengo me da para saber qué debo hacer, para donde voy“.