El gran referente de Andrés Llinás para ser titular en Millonarios

Le preguntan un ídolo, uno de esos referentes que marcaron lo que ha sido su carrera deportiva y Andrés Llinás no lo duda.

Tiene la imagen intacta, como si hubiese sido ayer. Entre otras cosas, él tuvo la posibilidad de seguir muy ben cada uno de sus movimientos hasta formarse una idea general para luego aplicarla a su desarrollo como futbolista profesional.

Andrés Llinás, actualmente zaguero central titular en Millonarios, no dudó en afirmar que su máximo referente es Pedro Franco. Actualmente en el fútbol de Bolivia, donde es jugador al servicio del Blooming, el zaguero de 29 años quedó campeón con el Embajador en 2012, ganó Copa en 2011 y como Llinás es de la casa azul.

Hay varios detalles que coinciden en lo que fue el inicio de sus carreras deportivas. Llinás, por ejemplo, tiene un estilo de juego que por momentos se parece al de Franco. Una idea no tan descabellada, ratificada por el propio ‘Gringo’, como cariñosamente le dicen en el club capitalino.

“Siempre lo he dicho, el jugador al que yo me parezco y al que crecí viendo cuando era chiquito es a Pedro Franco, me gustaba mucho su técnica. Intento parecerme a él”, afirmó Llinás en una entrevista para Caracol Radio.

Por otra parte, Andrés explicó cuáles han sido esos detalles que explican la mejoría en el funcionamiento defensivo de Millonarios, que ajusta tres encuentros consecutivos sin anotaciones en contra, racha lograda de visitante, con los triunfos contra Boyacá Chicó (0 – 1), Alianza Petrolera (0 – 2) y Patriotas (0 – 2).

“La primera línea de volantes de Millonarios está ayudando mucho en el orden defensivo, estamos logrando hacer los relevos de manera eficiente y los extremos se han acoplado bien en materia defensiva”, dijo el defensor central, quien de cualquier manera mira con bastante cuidado lo que será el encuentro del fin de semana, cuando por la fecha 13 en la Liga BetPlay, Millonarios será local frente al Atlético Nacional.

“Nacional es muy difícil sobre todo porque es un equipo que así no le estén saliendo las cosas, igual puede hacer un gol en cualquier momento y ganar el partido porque tiene jugadores que pueden hacerlo”, afirmó.