El estricto reglamento en las categorías de formación del América

El nuevo técnico de la categoría Sub – 17 del América de Cali, Jersson González, impuso un estricto reglamento para sus dirigidos.

Hace algunos días, se confirmó que en las divisiones inferiores del América de Cali hubo cambio de entrenadores, pasando a Jersson González de la categoría Sub – 20 a la Sub – 17, buscando nuevos talentos. Sin embargo, el ex jugador demostró su nivel de exigencia con sus dirigidos, imponiendo un estricto reglamento que ha generado controversia en redes sociales.

Con 13 puntos muy específicos, González espera que los jóvenes futbolistas adopten disciplina, responsabilidad, compromiso y seriedad, en lo que será una etapa decisiva en su camino a ser jugadores profesionales en el club americano. Cabe recordar que de la mano de este entrenador, salieron varios de los integrantes del actual plantel profesional del bicampeón.

El reglamento de Jersson González en la Sub – 17 del América de Cali.

1. Llegar 30 minutos antes de la hora establecida para el entrenamiento.

2. Cero cabello tinturado.

3. Cero rayas en las cejas.

4. Corte de cabello normal. Prohibido las rayas en la cabeza.

5. Prohibido el uso de aretes o piercings.

6. Medias largas de futbolista.

7. Uniforme limpio.

8. Guayos limpios.

9. Pasta o fruta después de los entrenamientos.

10. Traer al entreno toalla personal.

11. Vendas todos los días.

12. Canilleras todos los días.

13. Los camerinos serán aseados cada tres días por parte de los integrantes de la categoría.

Si bien muchos han aplaudido las medidas tomadas por el entrenador, otros tantos han criticado las exigencias debido a que no se les permite a los jóvenes futbolistas tener un libre desarrollo de la personalidad.

Este reglamento salió a la luz luego de las palabras del técnico Hernán Dario ‘Bolillo’ Gómez en Medellín, quien también criticó la actitud de muchos jugadores de las divisiones menores. Sin embargo, en dialogo con RCN Radio Cali, González aseguró que aunque se identifica con este entrenador, es un reglamento que viene manejando desde hace 5 años en su trabajo con los juveniles.