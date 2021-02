El enredo en el América de Cali por Carlos Sierra

El jugador sigue sin definir su futuro y mientras avanzan los días, hubo versiones encontradas entre el técnico Juan Cruz Real y su representante Luis Nieto.

América de Cali salió bicampeón en diciembre, pero el cuerpo técnico del argentino Juan Cruz Real no tuvo en cuenta a uno de los jugadores más importantes en el título del 2019, que fue el volante Carlos Sierra. En el actual mercado de fichajes, se ha rumorado mucho de su salida, por lo que no ha sido convocado para ninguno de los 4 partidos que ha tenido el equipo.

A primera hora, el DT del equipo vallecaucano, habló con Zona Libre de Humo y explicó la situación actual de este jugador. “Sierra es un jugador que es parte de América de Cali y tengo la obligación de que pueda entrenar y que esté a tope para tener una oportunidad. Mientras él esté en el club nosotros lo consideramos parte de la plantilla” dijo iniclamente.

Además, se justificó en que la razón en que no había sido convocado, era por una decisión entre el futbolistas y el club. “Sierra no está inscrito por una decisión conjunta entre el club y él, no es una decisión mía, eso lo quiero dejar bien claro“. Sin embargo, estas declaraciones serían desmentidas unos minutos más adelante.

Dos versiones encontradas sobre Carlos Sierra

En el mismo programa radial, contactaron a Luis Nieto, representante del jugador, justo después de colgar con Cruz Real y esto fue lo que dijo el empresario. “Ni Carlos ni yo como agente hicimos ningún acuerdo de no inscribir al jugador con América de Cali, es netamente una decisión del DT y la respetamos“, yendo en contra por lo dicho recientemente por el DT.

Y agregó: “Es algo normal que un DT no le guste algún jugador, no pasa nada, es una decisión técnica que se respeta, estamos buscando equipo, pero no hay nada en contra de nadie, tenemos muy buena relación con Tulio Gómez (máximo accionista del club)”.