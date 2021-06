El “delantero del exterior” del que habló Tulio Gómez y llegaría al América

Una de las contrataciones que tendría el América de Cali para el segundo semestre sería un delantero que juega en el fútbol internacional.

Poco a poco va tomando forma el proyecto que tiene el América de Cali para la segunda parte del año de la mano del técnico Juan Carlos Osorio. El estratega comenzará trabajos el próximo 15 de junio, pero ya le ha pasado un listado a los directivos con los jugadores que quiere los cuales ya están en negociaciones para incorporarse al plantel.

Recientemente en diálogo con el periodista Carlos Arango, el dueño del América de Cali, Tulio Gómez, se refirió a los jugadores que llegarían, asegurando que tienen en consideración a un lateral izquierdo, un extremo y un delantero colombiano que milita en el fútbol internacional, declarando que todo está próximo a cerrarse.

Sobre el tema del delantero, se ha consultado acerca del nombre, descartando de entrada a jugadores como Hugo Rodallega y Cristian Martínez Borja de quienes se ha venido hablando recientemente. Lo que se pudo conocer es que se trataría de Wilson Morelo, jugador cordobés de 34 años con presente complicado en el fútbol de Argentina en Colón.

Hace poco, el jugador explicó que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2022 en su actual equipo, pero que no descarta su salida en junio, revelando que los han llamado de varios equipos del fútbol colombiano. También se refirió a su pasado en América. “Yo salí campeón en 2008siendo muy joven. Luego el equipo lo desintegraron, no nos pagaban, yo duré casi ocho meses sin cobrar sueldo. A pesar de eso vivo agradecido por lo positivo, eso me enseñó a crecer y madurar”.