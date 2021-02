El curioso origen de ‘Ñema’, el apodo de Santiago Moreno

Santiago Moreno, uno de los jugadores juveniles más talentosos de la Liga Betplay, está viviendo uno de sus mejores momentos y habló del proceso que lleva en su corta carrera.

‘Ñema‘, como le dicen a Santiago Moreno, ha sido sensación en el fútbol colombiano en los últimos meses, pues a pesar de su juventud, es uno de los motores del América de Cali. En diálogo con Zona Libre de Humo, decidieron hablar no con el futbolista, sino con el ‘pelao’ de 20 años, preguntando inicialmente sobre su apodo. “El apodo ‘Ñema’ sale por que nunca me ha gustado la yema del huevo y la recocha salió de mis compañeros alguna vez almorzando“.

Moreno, habló de su madre, quien ha sido la gran responsable de que hoy esté triunfando en el fútbol. “Recordar por todo lo que ha pasado mi mamá, de como nos ha sacado adelante, es lo que hace que me permita progresar, ella es mi motor. El día que debuté, mi madre me dijo que estuviera tranquilo, me dio muchos consejos y eso me llenó de mucha confianza“.

Contó una anécdota sobre sus guayos. “Mis primeros guayos fueron una lucha, mi madre me los cocía con cáñamo y aguja capotera, gracias a Dios apareció mi padrino que me ayudó mucho para los guayos, para estudiar, para el mercado. Nunca se me paso por la mente dejar de jugar y dedicarme a trabajar a pesar de las dificultades en el hogar, mi madre siempre me decía que no me preocupara por eso“.

Además, se refirió a cómo vienen trabajando la parte mental. “Día a día, el psicólogo del equipo nos hace muchos trabajos, habla mucho con nosotros, el profe Juan Cruz también, que mantengamos los pies en la tierra, con la cabeza bien puesta, que no se nos suba el ego. Yo siempre le pido mucho a Dios que me mantenga sobre la tierra, que no me vaya a agrandar“.