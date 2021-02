Una vez más, Eduardo Pimentel, máximo dirigente del Boyacá Chicó, vuelve a ser protagonista en redes sociales. Esta vez insultó al VAR de forma desmedida.

Luego de la victoria 2-1 de La Equidad vs. Boyacá Chicó por la décima fecha de la Liga BetPlay 2021, Eduardo Pimentel arremetió en contra del VAR que estuvo en dicho compromiso, el cual fue protagonista en jugadas clave para decretar el marcador final en el compromiso disputado de Techo.

Ante esto, el máximo dirigente del equipo ‘ajedrezado’, a través de sus redes sociales, criticó lo hecho por el video arbitraje e incluso comparó su labor con la JEP (Juridisccón Especial para la Paz). “Esto APESTA, lamentable y nauseabundo este BAR, algo similar al antro d la JEP manejados los 2 por la misma catramanada d hp delincuentes q escogen sentenciar d una forma a unos y a otros los ayudan como mejor les gusta x $$$, MISERABLES. IGUALMENTE A TODO EL MUNDO le vale mondaaa”.

Y agregó que “Yo creo hablando del partido d ayer frente a la Equidad el Juez Herrera no estaba en sus cabales presiento q algo le incidía para poder tomar bien las decisiones como lo voy a demostrar aquí por twiter, NO tengo otro medio asi q lo siento,si no le gusta pase y siga derecho”.