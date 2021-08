Eduardo Méndez, contundente: “Mientras yo sea presidente, la hinchada de Atlético Nacional nunca puede volver al estadio”

El Presidente de Santa Fe habló fuerte. Mientras se esperaba por el reinicio del partido entre el cuadro bogotano y Atlético Nacional, demorado por desmanes en las tribuna norte, fue contundente con su postura.

“Lo que pasó no puede suceder en un estadio. Unos hinchas de Atlético Nacional que abordan una tribuna familiar. Les pegan a unos niños, hieren a otros. Eso no puede pasar. Son unos desadaptados. No deberían entrar a fútbol. Para esta hinchada, mientras que yo sea presidente , voy a consultar con la Junta Directiva, pero nunca puede volver al estadio”.

Además dijo sobre lo sucedido: “El General dice que ya en unos 10 minutos llega el dispositivo general, refuerzos de la policía y en 20 minutos se reanudará el partido. Ante cualquier conato de pelea interna se termina el partido. Intentan proteger a los jugadores y a la misma afición. Lo que pasó no puede suceder en un estadio”.

Para los que fanáticos, enfermos, ‘hinchas’ de Atlético Nacional que me insultan y amenazan porque dije que la barra de Atlético Nacional agredió una tribuna familiar, aquí está la fuente oficial, el presidente de Santa Fe Eduardo Méndez, quien confirma en Win Sports lo que pasó. pic.twitter.com/9PThzRhERS — WillyRodríguez (@WillyRodri13) August 4, 2021