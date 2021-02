Eduardo Méndez contó la verdad del negocio con Michael Rangel, Junior y Santa Fe

Michael Rangel ya fue presentado en su nuevo equipo en México tras solo disputar dos partidos con Santa Fe ante la negociación que pacto con Junior de Barranquilla.

Una polémica completa causo la salida de Michael Rangel al Mazatlán FC, equipo de la primera división de la Liga MX tras negociación que adelantó el Junior de Barranquilla, dueño de los derechos deportivos del delantero que lo había prestado, en un comienzo, por seis meses a Independiente Santa Fe.

Sin embargo, había una clausula que permitía la salida del jugador si llegase una oferta del fútbol internacional, motivo por el que se dio su salida del equipo bogotano. Precisamente, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, confesó los detalles de la salida de Rengel del equipo en una entrevista para ‘Win Sports’.

“Cuando llegó Michael y Sherman yo manifesté que venían por seis meses, pero esta es la primera vez que le piden a la presidencia de una institución los detalles de los contratos. El contrato se hace, tiene su reserva y hay que guardar algunos secretos que tienen como ese”, inició Méndez.

Y agregó que “lo único que le puedo decir a la afición es que el jugador llegó y faltaban pocos días para cerrar la inscripción en México, el jugador llevaba un año sin poder negociarse, pero para desgracia nuestra se aceleró la situación y se dio cumplimiento a lo pactado con Junior. Se critica por qué no se compró o por qué no se retuvo y lo único que digo es que esta institución debe más de 30mil millones de pesos y no se puede dar el lujo de pagar mil millones de préstamo 0 más de 3mil millones por unos derechos deportivos”.

Finalmente, el presidente cardenal pidió calma a toda su hinchada para lo que viene. “Tratamos de sacarle provecho a lo que vivía Junior, desafortunadamente no se nos dio con Rangel pero sí con Sherman Cárdenas. entonces pido calma, no fue culpa mia”.