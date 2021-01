Eduardo Lara es nuevo director técnico de Once Caldas

Luego de que Hubert Bodhert renunciara el Once Caldas, esta tarde se confirmó a su nuevo entrenador, quien será su sucesor a partir de la fecha.

Mucho se rumoraba acerca de lo que sería en nuevo DT del ‘Blanco blanco’ de Manizales tras la renuncia Hubert Bodher quien, a pesar de haber sido renovado, no siguió la frente del cuadro manizaleño. Por esa razón, las directivas del cuadro de Palogrande confirmó a Eduardo Lara como el nuevo estratega a través de un comunicado oficial.

“El profesor Eduardo Lara es el nuevo director técnico de Once Caldas. El entrenador vallecaucano, con amplia experiencia nacional e internacional en clubes y selecciones, asumirá la dirección del equipo a partir de este lunes 4 de enero; estará acompañado por los profesionales José Helmer Silva Castro, como asistente técnico, y Harold Rodríguez San Clemente, como preparador físico.

El nuevo director técnico de Once Caldas, Eduardo Lara, nació en Pradera, Valle del cauca, el 4 de septiembre de 1959, es profesional en deporte y actividad física de la Escuela Nacional del Deporte, cuenta con licencia pro de la Conmebol y posee título de director técnico de fútbol (Argentina). Entre sus principales logros se destacan la clasificación y participación a 5 mundiales, categorías sub 17 y sub 20; además obtuvo los títulos del Torneo de Esperazas de Toulon, en Francia en 2011, el campeonato sudamericano sub 20 Colombia 2005, el Centroamericano y del Caribe en 2005 y el Bolivariano sub 17, entre otros.

Las directivas le dan la bienvenida al nuevo cuerpo técnico y le desean éxito en este nuevo reto, al frente del equipo.”

Esta será la cuarta experiencia para Lara dentro de nuestro balompié nacional, teniendo en cuenta que ya dirigió a América de Cali, Boyacá Chicó y Envigado.