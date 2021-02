¿Duván Vergara no superó los exámenes médicos con Deportivo Cali?

Duván Vergara, uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano que milita con el América de Cali, al parecer, no llegó al Deportivo Cali por negligencias en sus exámenes médicos.

Cabe recordar que Vergara llegó al escarlata en 2019, proveniente de Rosario Central, de Argentina. Tiempo en el que después de varios rumores, se conoció que Deportivo Cali también se interesó por el atacante colombiano, pero, según su representante, ‘hubo mala leche’ en los exámenes médicos, motivo por el que no se dio su arribo al ‘azucarero’.

Ahora, tiempo después, en Zona Libre de Humo entrevistaron este miércoles a Gustavo Portela, médico del Deportivo Cali y negó este acercamiento de hace unos años con Duván Vergara. “Yo no sé como dicen eso. Él ni siquiera llegó al Cali, no recibí instrucción para hacer el examen a Duván. El que debe resolver esto es el mismo jugador. ÉL nunca piso la sede del Cali; no lo conozco”.

"Duván Vergara ni siquiera llegó a @AsoDeporCali, no recibí ninguna instrucción para hacerle exámenes al jugador, nunca pisó la sede del club, quien debe resolver las inquietudes es el mismo jugador. No conozco al jugador" Gustavo Portela, médico @AsoDeporCali

Aquí las declaraciones que dio en el 2019 el representante de Duván Vergara, apenas llegó al Americe de Cali.

“la única posibilidad de que no firmemos con América, es que a Duván lo revise el médico de enfrente (Deportivo Cali), el resto, está todo ok. Me siento con la obligación y el deber de decir todo esto. Sé por qué lo estoy diciendo y mucha gente lo sabe, pero no lo dicen por falta de pruebas. No pueden estar pasando estas cosas en el fútbol”, dijo Kormac Valdebenito, representante del delantero para Diario AS en 2019