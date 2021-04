¡Dueño de Águilas Doradas ahora duda de WIN Sports!

José Fernando Salazar, dueño del club Águilas Doradas, dejó un manto de duda acerca de la situación previa al juego contra Boyacá Chicó.

El dirigente sigue a la espera de una decisión que le permita a su equipo competir en esta jornada, siempre y cuando el partido frente al Boyacá Chicó sea postergado por lo menos unos 8 días. No tiene jugadores disponibles por un fuerte brote de COVID-19, ni tampoco Sub-20.

Por “Fuerza Mayor”, el club antioqueño ha pedido que por favor le aplacen este compromiso. Además, el meollo del asunto radica en la importancia del partido porque es definitivo para efectos de la Tabla del Descenso, donde Chicó urge de un buen marcador en esta jornada.

Por redes sociales el dueño de Águilas Doradas ha hecho bastante ruido, explicando su posición, la importancia de aplazar el juego. Dimayor no se manifiesta al respecto, pero a cambio de eso en WIN Sports ya tomaron una decisión con este encuentro.

De acuerdo con José Fernando Salazar, el canal que transmite los juegos de la Liga BetPlay sacó de su parrilla el Águilas vs. Chicó. “Me deja realmente preocupado, ¿no será trasmitido?”, se preguntó el dueño del club antioqueño.

Que el canal aliado @WinSportsTV haya retirado de la programación para mañana domingo del juego @AguilasDoradas vs @BCHICOFCOFICIAL por liga @Dimayor me deja realmente preocupado, no será trasmitido? #RectitudDeIntención

— 𝙁𝙚𝙧𝙣𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙎𝙖𝙡𝙖𝙯𝙖𝙧 𝙊. (@josefdosalazar) April 11, 2021