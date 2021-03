¡Duda en la portería de Millonarios! Gamero no se define entre Vargas y Moreno ante Nacional

Millonarios ultima detalles para enfrentar a Atlético Nacional por la fecha 13 de la Liga BetPlay este domingo a partir de las 8:00 p.m. en el estadio El Campín.

Este fin de semana se disputará un clásico, por historia, del futbol profesional colombiano entre Millonarios ante Atlético Nacional, equipos que llegan con presentes bastantes parecidos y ambos equipos están dentro de los ocho. El capitalino es cuarto con 22 puntos, mientras que el verde paisa está sexto con una unidad menos.

Sin embargo, a pesar del buen momento, Alberto Gamero, tiene un dolor de cabeza positivo. Pues tiene la gran duda de quién será el guardameta de Millonarios ante Nacional este fin semana. “Todavía no sabemos si Juan Moreno será titular, el trabajo realizado de Vargas es bueno y me tiene tranquilo, no me preocupa esa posición”.

Cabe recordar que Juan Moreno se ha perdido los últimos cuatro partidos con el elenco ‘Albiazul’ a causa del Covid-19 y ya está al 100% para volver a las canchas. No obstante, Christian Vargas estuvo en óptimas condiciones en tales encuentros y por el ritmo que trae, además de las destacadas actuaciones, podría ser de la partida en El Campín.

Lo anterior será una decisión difícil para Alberto Gamero y solo se conocerá hasta una hora antes de iniciar el encuentro, el cual está programado para este domingo a las 8: 00 p.m. y será transmitido, únicamente, por Win Sports+.