Alfredo Arias, el DT que tiene Agustín Palavecino en Deportivo Cali, habló en Win Sports sobre la opción que le plantean al argentino para irse a jugar a River Plate. ¿Qué le dijo?

En el día en que se conoció que Deportivo Cali rechazó la primera oferta que hizo el equipo argentino por fichar a Agustín Palavecino, el DT habló del tema. Contó detalles de la reunión que tuvo con el futbolista y en la que le dio un consejo sobre la decisión que debe tomar en breve, si es que se da un acuerdo entre clubes para su salida.

“Le deseé lo mejor para él, guardando que sea también lo mejor para el club porque cuando hay contratos, las dos partes deben estar contentas. Ojalá que si sale este contrato, sea lo mejor para el club y también para el jugador. Nosotros nos vamos a arreglar”, dijo Alfredo Arias hablando en el programa Saque Largo. Aseguró que si el futbolista argentino se va, el club puede arreglárselas con el plantel que tiene.

Y agregó: “También le dije que para irse él, respete lo que ha hecho en Colombia: le dije que vino al país, cursó secundaria y universidad. Ya tiene el título. Ahora está esperando un trabajo de donde sea en el mundo que le va a remunerar muy bien. Ese trabajo vale tanto, porque por contrato lo dice en su cláusula de rescisión. Le dije que piense bien. Él es un profesional. Si vuelve a Argentina, ¿no será que debe cursar la universidad otra vez y volver a demostrar, siendo campeón en River? Recién ahí podrá volver a esperar un trabajo así”.

Así que como conclusión, Alfredo Arias le dijo a Agustín Palavecino: “Le aconsejé que ponga todo en la balanza. A veces las emociones nos traicionan y él es un muchacho tan bueno y generoso (es el jugador que más corre en el equipo), que me gustaría que tomara la mejor decisión y ojalá el título de la universidad que ganó en Colombia se lo premien ahora”.

De momento eso no está pasando. Hablando de las cifras que propone River Plate, no corresponden con la cláusula de salida que tiene el futbolista, según lo dicho por Alfredo Arias. En publicación del Diario Olé del 27 de enero, habló el presidente de Deportivo Cali, Marco Caicedo: “Respondimos que no aceptamos la propuesta planteada y ya mandamos una contrapuesta”.

