América de Cali ganó un solo partido en 6 salidas de la Liga BetPlay I-2021. Tiene 4 empates y por eso su reacción cuando en rueda de prensa le dijeron que de punto en punto no rinde.

¿Eso le preocupa? Luego del 2-2 en el Atanasio Girardot ante Atlético Nacional, Juan Cruz Real respondió: “Se jugó un buen partido. Al final vamos a ver si rinde o no. Honestamente creo que no arrancamos de la mejor manera en las primeras 3 fechas (eliminación en Copa BetPlay, empate con Águilas Doradas y derrota con Junior). Luego el equipo en Boyacá hizo un buen partido y sacó un buen resultado. El otro día con Santa Fe creo que merecimos ganar por las ocasiones que tuvimos, los jugadores se mataron. Y hoy compitieron muy bien. Ya vamos a empezar a sumar de a 3. Tenemos dos partidos menos que muchos equipos. Entonces tranquilos, vamos bien, vamos bien”, dijo.

Y agregó: “Me da confianza que en los últimos 3 partidos el equipo compitió de la forma en que jugó las finales y otros partidos importantes como los de Libertadores. Este equipo siempre saca la cara en los partidos importantes, no me sorprende. Estoy agradecido a los jugadores por la entrega que tienen. Sabemos que tenemos que sumar de a 3 pero me da tranquilidad que tenemos 2 partidos menos y jugando así, afinando la eficacia, seguramente vamos a hacerlo”.

Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Yerson Mosquera, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Baldomero Perlaza, Bryan Rovira (Sebastián Gómez), Jarlan Barrera, Andrés Andrade (Álex Castro); Vladimir Hernández (Neyder Moreno) y Jonatan Álvez.

DT. Alexandre Guimaraes.

Goles: Cristian Arrieta (20m, autogol) y Jarlan Barrera (62m).

Amonestados: Bryan Rovira, Jonatan Álvez, Jarlan Barrera y Emmanuel Olivera.

Expulsado: Neyder Moreno (90+1m)

América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta (Daniel Quiñones), Marlon Torres, Pablo Ortiz, Nicolás Giraldo; Luis Alejandro Paz (Aldair Rodríguez), Luis Francisco Sánchez (Rafael Carrascal), Yesus Cabrera; Santiago Moreno, Émerson Batalla (Rodrigo Ureña) y Díber Cambindo.

DT. Juan Cruz Real.

Goles: Díber Cambindo (34m) y Yesus Cabrera (90+3m)

Amonestados: Pablo Ortiz, Cristian Arrieta y Marlon Torres.

Árbitro Central: Jorge Guzmán – Norte de Santander.

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín).