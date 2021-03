Dixón Rentería, exjugador se Santa Fe, que ahora juega con Central Córdoba en Argentina, confesó su cariño por Millonarios y el sueño de jugar ahí.

Dixon Rentería, de 24 años de edad, está feliz en el fútbol argentino luego de haber dejado ha Independiente Santa Fe. Ahora es jugador de Central Córdoba, equipo de la primera división de Argentina que es la gran gran sorpresa y es cuarto en la tabla de posiciones.

Rentería llegó al equipo cordobés tras el préstamo con opción de compra por un año que admitió Independiente Santa Fe, equipo dueño de una parte de sus derechos deportivos. Tras sus destacadas presentaciones, el zaguero central fue entrevistado por un medio argentino en el cuál habló sobre su presente deportivo, el equipo del que es hincha y sus objetivos a futuro.

“En Argentina soy fanático de un solo equipo, River Plate. Tiene que ver con que yo de chico en Colombia era hincha de Millonarios. Dios quiera que se me de la oportunidad de llegar a ese equipo y poder jugar”, confesó Rentería.

Su equipo viene de golear 0-4 a San Lorenzo de Almagro, equipo que no la pasó bien ante Central Córdoba. Ante esto, el colombiano dijo que ” conocía a San Lorenzo desde antes y se me hizo muy raro ver un equipo de esa categoría derrumbarse así. No se hablaban entre ellos, creo que tenían rabia del partido que estaban jugando. Después del tercer gol pensé ‘se cayeron anímicamente”.