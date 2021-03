Dimayor dio a conocer los partidos que tendrán VAR en la fecha 17 de la Liga BetPlay

La fecha 17 de la Liga BetPlay se llevará a cabo desde este sábado 4 de abril con el juego entre Nacional vs. Envigado e irá hasta el martes 6 con el partido entre Alianza Petrolera vs. Santa Fe.

Varias polémicas hemos presenciado en la presente temporada de la Liga BetPlay a causa del arbitraje colombiano y la ayuda tecnológica que tiene tres paridos en cada jornada (VAR). A razón de ellos, se volvió muy importante conocer cuales partidos contarán con la video asistencia.

Para la fecha 17 , los encuentros elegidos fueron Junior ante Águilas Doradas, Pereira vs. Independiente Medellín y Deportes Tolima frente a Millonarios.

Así se jugará la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2021

Sábado 3 de abril

6:05 p.m. Atlético Nacional vs. Envigado

8:10 p.m. Millonarios vs. Deportes Tolima

Domingo 4 de abril

3:30 p.m. América de Cali vs. La Equidad

5:40 p.m. Boyacá Chico vs. Deportivo Pasto

8:00 p.m. Junior vs. Águilas Doradas

Lunes 5 de abril

6:00 p.m. Atlético Bucaramanga vs. Patriotas

8:00 p.m. Once Caldas vs. Jaguares

Martes 6 de abril

6:00 p.m. Deportivo Pereira vs. Independiente Medellín

8:00 p.m. Alianza Petrolera vs. Independiente Santa Fe.

Descansa: Deportivo Cali.

Así va la tabla de posiciones, jugadas 15 jornadas