Díber Cambindo y las comparaciones con Duván Zapata

El delantero del América de Cali, Díber Cambindo, atendió a quienes suelen compararlo con el jugador de la Selección Colombia debido a su físico.

Díber Cambindo fue una de las más recientes contrataciones del América de Cali para esta Liga BetPlay 2021 y el delantero comenzó con pie derecho, pues apenas en su segundo partido y primer titularidad, logró estrenarse en las redes marcando nada menos que en el clásico del FPC ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, aunque sus actuaciones se han venido a menos.

+ Marlon Torres y su responsabilidad adicional con Pablo Ortiz en la defensa

+ Los jugadores que forzaron su salida del América por decisiones técnicas

+ América de Cali hoy: Duván Vergara al final sí terminaría en Brasil

Sobre el rendimiento general del equipo, el jugador habló y también se refirió al gol que se perdió ante Deportivo Pasto. “Esperamos hacer lo mejor posible el fin de semana ante Pereira, concretar las jugadas para seguir sumando de a tres. Sobre la pelota en Pasto solo puedo decir que voy a alzar cabeza y seguir dando lo mejor de mi para el club“, dijo en diálogo con ‘El Corrillo de Mao’.

Por otro lado, el jugador respondió a quienes dicen que por su físico y estilo de juego, se parece al canterano americano Duván Zapata. “Duván Zapata es un gran delantero, lo admiro mucho como a todos nuestros delanteros referentes a nivel nacional, por mis características también me veo en la obligación de mirar otros delanteros“, comentó.

Por último, el jugador se refirió a su trabajo en el entrenamiento para seguir mejorando, haciendo referencia al apretado calendario que tiene el equipo. “A mi siempre me gusta dar de más, no me quedo solo con el entrenamiento, me gusta practicar definición solo que ahora los partidos están muy seguidos por lo que el tiempo no me lo permite“.