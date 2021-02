¡El jugador de Deportivo Pereira que fue golpeado por la hinchada!

FOTO: DIMAYOR

Él mismo lo informó en entrevista en Blu Radio. Se trata de Wilfrido de la Rosa, el atacante al que golpearon previo al partido del fin de semana ante Águilas Doradas. ¡Repudiable!

“Había aproximadamente 50 hinchas que nos pidieron que bajáramos los vidrios y empezaron a insultarme, golpearme en los brazos y en el rostro. Al amigo que iba conmigo le dije que acelerara porque nos podían linchar”, contó el atacante de 28 años que está cumpliendo su segunda temporada en Deportivo Pereira.

“Hubo uno que me pegó una trompada en el pómulo derecho. El resto fueron golpes en el brazo y en el pecho. Había una cantidad de hinchas, alrededor de 50. Incluso se querían meter por la ventana”, agregó el delantero que en el fútbol colombiano también jugó con Deportivo Pasto y Envigado.

Actualmente Wilfrido de la Rosa suma 8 partidos sin goles en la temporada con Deportivo Pereira. Viene de una campaña en la que jugó 24 compromisos e hizo 3 tantos. El equipo, por su parte, está penúltimo en la Liga BetPlay, no tiene triunfos y ocupa la penúltima casilla en la tabla del descenso.

“Los que estaban alrededor de mi carro eran hinchas del ‘Lobo Sur’. Los mandos de ese grupo tienen que saber quién fue el que me agredió”, fue otra cosa que dijo De la Rosa sobre lo sucedido. Y concluyó: “El DT Jorge Artigas me preguntó si me habían golpeado y vio que tenía mucha rabia. Me preguntó si podía jugar así y le dije que no había problema. Me dijo que usara eso a favor para demostrar en la cancha. Uno sabe que tiene su respaldo y de los compañeros, pero uno quiere tener seguridad”.

