Deportivo Cali: Michael Ortega quiere… ¿y el DT Alfredo Arias?

Michael Ortega habló públicamente luego de varios días entrenando nuevamente en Deportivo Cali. Contó que quiere volver a jugar en el equipo. ¿Y qué dice el DT Alfredo Arias?

Hasta mediados de 2020 Michael Ortega estuvo jugando en Chipre. Terminó el vínculo. Volvió a Colombia y ahora está entrenando en Deportivo Cali. El club en el que debutó profesionalmente le abrió la puerta y él está agradecido, haciendo todo lo que esté a su alcance para quedarse a vestir nuevamente la camiseta del club del que salió vendido en 2010.

Así lo dijo en entrevista en Zona Libre de Humo Radio: “Pedí que me permitieran entrenar y estoy muy agradecido por eso. Quisiera quedarme y retribuirle al club todo lo que ha hecho por mí; quiero quedarme en Deportivo Cali. Se vería muy feo venir a entrenar e irme luego de estar recuperado. Quiero estar 100% bien y que me vean”, fue lo primero que respondió.

Michael Ortega agregó: “A uno como jugador no se le olvida el fútbol. El que sabe con la pelota, sabe. Yo tengo la cabeza despejada, ya descansé, rumbeé, hice de todo y ahora vengo con la mentalidad de hacer las cosas bien. He tenido propuestas. No estoy robándole a nadie. Llegué acá, pagué mi tiquete, pago mi estadía y estoy haciendo todo porque quiero que vean que quiero hacer las cosas bien, estar bien físicamente para poder aportar. Quiero estar en el Cali por amor, estoy completamente agradecido. Me pasaron un plan de dieta, se siente el apoyo”.

Lo que responde el DT Alfredo Arias sobre Michael Ortega

“Michael Ortega se me presentó hoy. Me dijo quién era. Va a entrenar con un grupo burbuja que tenemos al lado para ponerse en condición y buscará su camino. No vino a integrarse al plantel ni es un refuerzo. Es un chico que viene a reacondicionarse físicamente y que tiene todo el derecho porqué salió de acá”. Contundente.

Al menos de momento, el deseo de Michael Ortega no está siendo contemplado por el DT de Deportivo Cali. ¿Cambiará de opinión? El futbolista que llegó a jugar en Bayer Leverkusen, contó haber desechado una opción para ir a jugar en Arabia. Su deseo es tener una nueva oportunidad en el elenco verdiblanco.

Fichajes de Deportivo Cali para 2021

Al cuadro principal llegaron 9 futbolistas entre contrataciones y regresos. Para este año el DT Alfredo Arias puede contar con: Alejandro Rodríguez (River Plate, ARG), Guillermo De Amores (Fénix, URU), Jorge Arias (Club Olimpia, PAR), Jorge Marsiglia (Orsomarso), Juan Carlos Caicedo (Cúcuta Deportivo), Carlos Robles (Deportes Tolima), Yeison Tolosa (Atlético Bucaramanga), Michell Ramos (Cúcuta Deportivo) y Marco Pérez (Al-Raed, ARA).

Y del equipo salieron: Johan Wallens (Unión Magdalena), David González (retirado), Kevin Moreno (Bogotá FC), Santiago Sandoval (Orsomarso), Richard Rentería (sin equipo), Brayan Montaño (Bogotá FC), Jimmy Congo (Bogotá FC), Andrés Colorado (sin equipo), Juan Daniel Roa (Alianza Petrolera), José Enamorado (Real Cartagena), Carlos Lizarazo (sin equipo), Déiber Caicedo (Vancouver Whitecaps) y Jesús Arrieta (Patriotas).