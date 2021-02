Deportivo Cali, Agustín Palavecino… ¿y Pablo Ceppelini?

Son horas definitivas en el mercado de fichajes de Deportivo Cali. La salida de Agustín Palavecino a River Plate que sería confirmada en breve, ocasionó un pedido del DT Alfredo Arias.

El entrenador del cuadro verdiblanco dice necesitar un futbolista de corte ofensivo que juegue detrás del 9. “Sugerí un nombre como posible sustituto porque con Agustín Palavecino se nos van 15 goles. No tenemos tiempo para experimentos o para esperar”, dijo Alfredo Arias como postura a esa transferencia que está muy adelantada y cerca de ser confirmada.

Al momento en que sucede esto, empezó a rumorearse con un nombre para Deportivo Cali: Pablo Ceppelini. No está claro si es el que sugirió Alfredo Arias o una opción que le ofrecen al club, pero el nombre del volante uruguayo empezó a ser relacionado como posibilidad. ¿Pasará de ahí? La actualidad del exfutbolista de Atlético Nacional no tiene nada que ver con lo que estaría exigiendo el entrenador.

Pablo Ceppelini hace parte del plantel profesional de Cruz Azul en México, pero no está jugando. ¡Ni siquiera es convocado! En el club están decididos. Quieren dejarlo salir, pero todavía no encontraron una opción viable para eso. Y es que además, lo que buscan hacer con él es conseguir una venta de sus derechos. En este momento no está claro qué piensa hacer Deportivo Cali para conseguir el futbolista que requiere el entrenador.

Mientras se define la situación de Agustín Palavecino, se sabe que Pablo Ceppelini ha sido descartado por el DT de Cruz Azul, Juan Reynoso, y que los directivos Álvaro Dávila y Jaime Ordiales están buscándole equipo. La opción de volver al fútbol colombiano siempre se menciona por el conocimiento que ya tiene al haber sido futbolista de Atlético Nacional.

Pero, según lo ha declarado abiertamente su representante, en caso de pensar en esa posibilidad la prioridad la tendrá el cuadro verdolaga. ¿O no esta vez? La opción de Deportivo Cali va en rumores. Cuando se confirme la negociación con Agustín Palavecino seguramente habrá novedades. El DT busca otro futbolista.