Deportes Tolima: Posible salida de Hernán Torres, Álvaro Montero y Jaminton Campaz

El actual campeón de la Liga BetPlay, Deportes Tolima, ya alista lo que será la segunda temporada del año donde intentará mantener el título.

Los jugadores salieron a unas cortas vacaciones. Sin embargo, las directivas ya trabajan en lo que será la confección del equipo para el segundo semestre, partiendo de la ratificación o salida de Hernán Torres, el técnico campeón.

Pues este miércoles, el máximo accionista del Deportes Tolima, Gabriel Camargo, concedió una rueda de prensa donde habló de temas de refuerzos y posibles salidas donde se destacan los nombres de Hernán Torres (DT), Jaminton Campaz y Álvaro Montero.

“El equipo va seguir el mismo, puede que hagamos uno o dos refuerzos, lo que se presente, la idea es sumar y ojala que nos aporten más que los que no van a continuar con nosotros, porque nosotros no vamos a decaer y no perder el impulso y seguir con el mismo entusiasmo, necesitamos que la afición nos apoye y las autoridades del Tolima, Ibagué y el Departamento se den cuenta lo importante que es el equipo y como hay que apoyarlo, todo se encarece y los jugadores esperan que todo también mejore para ellos”, inició Camargo.

Sobre la continuidad del técnico, el senador dijo que “ayer charlando se le ve contento con el cuerpo técnico, mañana voy a charlar, pero todo apunta a que va continuar por los menos por este segundo semestre y ojala podamos llegar a un acuerdo por más tiempo”.

También manifestó que la salida de Campaz es casi segura. “No se han pronunciado, mi hijo está en España, me acaba de llamar que tiene entrevista y están interesados en Jaminton Campaz, vamos a ver si eso se cristaliza. Una lastima que no contamos con él para la final, pero se logró sin él, por eso me alegró porque a Campaz lo necesitamos vender.”

Finalizó la rueda de prensa sobre la actualidad de Álvaro Montero. “Si se va Montero miraríamos la posibilidad de traer un tercer arquero”.