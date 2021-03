¿Intervino Gabriel Camargo en el aparente lío entre Hernán Torres y Álvaro Montero?

Las diferencias que existirían entre Álvaro Montero y Hernán Torres en el plantel de Deportes Tolima habrían hecho intervenir a Gabriel Camargo, el presidente del cuadro tolimense.

Es versión de Blu Radio. En el programa Blog Deportivo habló Javier Hernández Bonnet, quien dice tener información exclusiva al respecto. “En las últimas horas Gabriel Camargo llamó a Álvaro Montero y a Hernán Torres. Les hizo saber cuáles eran sus obligaciones en el equipo”, fue lo primero que dijo el periodista sobre esta situación que se viene presentando en Deportes Tolima.

▶: ¿Arde la interna del Deportes Tolima? Hernán Torres confirmó que Montero irá al banco

▶: ¿Hubo o no discusión entre Álvaro Montero y Hernán Torres?

▶: Deportes Tolima: reportan pelea entre Hernán Torres y Álvaro Montero

Y agregó: “Les bajó la temperatura a los dos, pero también hay que decir que en el mercado internacional ha comenzado a sonar el nombre de Álvaro Montero para que sea cedido. Se ha convertido en un problema más que en una solución”. El año anterior el arquero de la Selección Colombia fue pretendido por Besiktas en el fútbol turco e Independiente en el Argentino. Recientemente no se le ha relacionado con otros equipos.

Él sigue en Deportes Tolima y, según se ha informado insistentemente durante la semana, está protagonizando un conflicto con el DT Hernán Torres. ¿Qué pasa? Aparentemente tienen diferencias en los entrenamientos y se habría presentado algún reclamo del DT hacia el rendimiento del deportista.

“La versión del hecho es que Hernán Torres no estaba convencido en el trabajo de Álvaro Montero por los errores. No obstante, el arquero no aceptó la decisión técnica (ser suplente en el próximo partido”, agregó Javier Hernández Bonnet. “El caso es que tapó, volvió a fallar y el DT se volvió a enojar”.

A partir de ahí es que se habría dado la intervención de Gabriel Camargo. Él habría sido un mediador para que se calme la situación entre ellos. ¿Quién tapará ahora? Deportes Tolima enfrentará a Jaguares en la próxima fecha de la Liga BetPlay (viernes 12 de marzo) y en el plantel esperan su oportunidad los arqueros Jéfersson Martínez y William Cuesta.