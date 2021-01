Definidos los partidos con VAR en la fecha 3 de la Liga Betplay

A través de un comunicado oficial, la Dimayor dio a conocer los tres juegos de la Liga Betplay que contarán con VAR en la tercera fecha.

A finales del año pasado, se rumoró que en el fútbol colombiano podría dejarse de usar la ayuda del videoarbitraje, debido a su polémico funcionamiento. Sin embargo, debido a temas de contrato con el operador, se confirmó que sí habría e incluso aumentaron de 2 a 3 partidos por fecha. Estos son los partidos donde habrá VAR en la próxima fecha de la Liga Betplay.

Los partidos con VAR en la fecha 3

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol determinó los siguientes partidos de la fecha 3 en la Liga BetPlay DIMAYOR I-2021 que tendrán la Asistencia de Vídeo Arbitraje – VAR:

LIGA BETPLAY DIMAYOR I-2021

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 3

• Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe

• Junior FC vs. América de Cali

• Atlético Bucaramanga vs. Independiente Medellín

Si bien, la idea del videoarbitraje es para reducir considerablemente el número de polémicas, en la fecha 2, en el partido entre Deportivo Pereira y Deportivo Cali, se pitó un penal con la ayuda de la tecnología que ayudó para que muchos estén inconformes con su aplicación.