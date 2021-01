¿De qué depende que Hugo Rodallega juegue en América de Cali?

No es la primera vez que se asocia a Hugo Rodallega con el América de Cali. Ni será la última. ¿Tendrá un final feliz la historia? Es posible.

La puerta sigue abierta, pero ya dependerá del jugador, si quiere y tiene la voluntad de hacer realidad ese sueño.

Hugo Rodallega siempre ha manifestado la opción que tanto le gustaría en su carrera deportiva. Quiere jugar con el América de Cali. Lo dijo hace poco, en una entrevista:

“Me encantaría ponerme la camiseta del América. Además de que hay que negociar, ellos deben ver si me necesitan en su equipo. No es que yo coja mis maletas y me vaya”.



Esa frase no pasó desapercibida para el máximo accionista de los Escarlatas, Tulio Gómez. Hubo respuesta al goleador colombiano de 35 años, actualmente en el club Denizlispor, de Turquía. Su contrato allí va hasta mediados de este año.

Respuesta de Tulio Gómez a Hugo Rodallega

El dueño del América de Cali fue claro al respecto, con el fin de no levantar falsas expectativas. Dicho de una manera futbolera y coloquial: “El balón está en el campo de Rodallega”.

Durante una entrevista que le hicieron para el programa radial “Zona Libre de Humo”, el dirigente explicó cómo son las cosas, de cara a una posible contratación de Rodallega.

“Lo de Hugo Rodallega nos viene amenazando hace rato. Si de verdad quiere venir, que me llame y me diga cuánto es lo que va sacrificar y que me traiga los documentos de libertad de los turcos y lo traemos de una”, afirmó Gómez.

Lógicamente, muchas de esas afirmaciones se hicieron con el mejor de los sentidos. Rodallega es un futbolista apetecido en el club y del cual, tal vez en un plazo menor de lo esperado, se dé su fichaje. “Algún día sería maravilloso tener a Rodallega, las puertas están abiertas para él. Obviamente cuando tenga libertad y no esté amarrado a contratos”, sentenció Gómez.