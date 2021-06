¿De Atlético Nacional a América de Cali? “Ambos me gustan”, respondió Tulio Gómez

América de Cali alista el equipo que pretende Juan Carlos Osorio y en esa búsqueda hay dos jugadores que están en el radar de Tulio Gómez. El máximo accionista del cuadro escarlata lo reconoció en entrevista con el periodista Carlos Arturo Arango.

Eso sí, reconoció que en esta ocasión América de Cali no fichará jugadores que no tengan el visto bueno del cuerpo técnico. Esa práctica que llevó a cabo antes con las llegas de Duván Vergara, Joel Graterol y Rodrigo Ureña, entre otros, no se llevará a cabo ahora. Los futbolistas que llegue, dice él, serán con el aval del DT.

En ese sentido, hay preguntas respecto a Déinner Quiñones y Gustavo Torres, dos hombres del registro de Atlético Nacional con escasa figuración en el 2021. El primero de ellos estuvo en el plantel verdolaga y solamente jugó en 7 partidos (128 minutos); el segundo estuvo cedido en Vasco da Gama (Brasil). No jugó. Lo último que hizo con dicho equipo fue en el 2020 (16 compromisos).

Sobre ellos Tulio Gómez respondió:

“Mauricio Romero (el presidente) habló con Atlético Nacional para que nos presten a Déinner Quiñones. No sé qué pensarán al respecto; Gustavo Torres es un buen jugador, tiene que disciplinarse. Si le mete disciplina va a ser un gran jugador. Hay que consultarlo con Juan Carlos Osorio. No se ha hablado por él”, fue lo primero que aseguró.

Y luego agregó: “Ambos me gustan, pero si el técnico me dice que no, descártelos. Uno de los dos le gusta al técnico (…). Si Gustavo Torres le mete disciplina, será un gran jugador porque talento sin disciplina no sirve”.

Así que aunque Tulio Gómez acepta que tanto Déinner Quiñones como Gustavo Torres son futbolistas que le interesan, por ahora solo existió una oferta por el primero de ellos. Es una cesión. No se ha acelerado al respecto hasta tener el aval del cuerpo técnico. Si Juan Carlos Osorio no los quiere, no se hará nada.