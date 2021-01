Dayro Moreno y una reunión que aumenta la expectativa sobre su futuro

Terminó el vínculo de Dayro Moreno con Once Caldas y se sabe que está en la lista de futbolistas que pretende The Strongest (Bolivia). ¿En dónde jugará? Por ahora volvió a asistir a una práctica del cuadro de Manizales.

Tal como lo reportó el portal Casa Blanca Sports, este viernes hubo una novedad que no pasó inadvertida en el entrenamiento de Once Caldas. Al finalizar los trabajos que adelantó el DT Eduardo Lara, se vio a Dayro Moreno arribando al lugar y manteniendo una charla con el entrenador. Esto se da en un marco de indecisión, ya que el futbolista dejó de tener vínculo con el equipo y no se sabe en dónde jugará.

Once Caldas trabajó en el Bosque Popular y como el atacante se mantiene en Manizales mientras define su futuro, allí asistió para observar el trabajo de los compañeros que tuvo hasta finales de año y también para hablar con el entrenador. Detalles de lo hablado no se conocen públicamente pero no deja de llamar la atención lo que sucedió.

Dayro Moreno no tiene equipo confirmado para el 2021. Lo último que se supo de él en el mercado de fichajes fue el interés que tiene The Strongest por contar con él. El elenco boliviano que participará en Copa Libertadores lo tiene en la lista de pretendidos. Por ahora va en eso. Seguramente habrá oferta que deberá analizar su representante, mientras el futbolista sigue en Colombia.

El jugador Dayro Moreno volvió a estar de visita en la práctica de la tarde en el Bosque Popular. Habló algunos minutos con el técnico Eduardo Lara luego de terminado el entrenamiento. ¿Se volverá a vestir de blanco? pic.twitter.com/TcGv5cRsVh — Casa Blanca (@CasaBlancaOC) January 8, 2021

Los fichajes de Once Caldas para 2021

El equipo que terminó el 2020 sin títulos ni clasificación a copas internacionales con Hubert Bodhert como DT, tendrá varias novedades. Para empezar hizo un cambio de entrenador. Ahora lo dirige Eduardo Lara, hombre experimentado con pasos por varios equipos del fútbol colombiano y la Selección Colombia.

Respecto a futbolistas, ya confirmó la llegada de 3:

-David Valencia. Zaguero de 29 años que llega procedente de Alianza Petrolera y que también jugó en Millonarios. Disputó 240 partidos e hizo 8 goles.

-Deyvi Balanta. Zaguero de 27 años que llega procedente de Millonarios. También jugó en Alianza Petrolera y Junior. Cuenta con 170 compromisos en su carrera.

-Pedro Ángel Valoyes. Lateral izquierdo de 22 años que llega de Águilas Doradas.

Del equipo se fueron Sergio Román, David Gómez, Andrés Felipe Correa, Luis Payares, Elvis Mosquera, Juan David Rodríguez, Jhonny Gally, Pablo Rojas, Jown Cardona, Roberto Ovelar, Jeison Truque, José Junior Julio y Dayro Moreno. ¿O este último no?

Prensa de Once Caldas sobre sus fichajes

🎥 Conoce los objetivos con los que llegaron al Once Caldas 🇮🇹David Valencia, Deivy Balanta y Pedro Valoyes ⚽️. #OnceCaldas2021#OrgullosamenteBlanco pic.twitter.com/UMxAKrWlF0 — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) January 8, 2021