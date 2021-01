Dayro Moreno y su reciente noticia en el mercado de fichajes

Foto: DIMAYOR

Regresó a Colombia para jugar con Once Caldas y tras un semestre es incierto lo que sigue en la carrera de Dayro Moreno. Respondiendo una entrevista en El VBAR (Caracol Radio) contó que no tiene preferencias sobre dónde seguir.

Exactamente dijo: “Quiero jugar donde sea, sea acá, sea en el exterior. Quiero tener la oportunidad de hacer lo mío que es hacer goles”. A los 35 años está a la espera de una nueva posibilidad para su carrera, tras la experiencia de 14 partidos y 5 goles en su regreso a Once Caldas. Estuvo un semestre, terminó el vínculo y ahora está libre. Incluso puedo tener continuidad en el equipo de Manizales que ahora dirige Eduardo Lara.

“Me alegró mucho que el profe Lara llegara al Once Caldas. Le tengo mucho aprecio. Tuve una conversación con las directivas pero no se ha concretado nada”, contó. Se refiere a la visita que tuvo a finales de la semana anterior. Dayro Moreno pasó por el entrenamiento del cuadro manizaleño. Tiene luz verde del cuerpo técnico para negociar una nueva vinculación. Él ya lo intentó y está esperando definición.

Mientras eso pasa, hay más chances. “Me estoy entrenando solo para no perder el ritmo. Me han pasado propuestas pero no hay nada concreto”, dijo. Con eso se refiere a las supuestas posibilidades de ir a Ecuador (Barcelona) o al fútbol chino. “Son rumores”, aseguró. Y así mismo respondió al que lo vuelve a vincular con América de Cali: “Si se da la oportunidad, bienvenida sea. Es un equipo grande, el campeón, buena plaza, ciudad futbolera”.

De eso no hay más que una intención de hinchas. Oficialmente el cuadro escarlata no ha intentado ficharlo. No lo hace ahora, como no lo hizo en el semestre anterior cuando mucho se rumoreó con él. Realmente el que lo buscó en ese entonces fue Once Caldas y allí terminó jugando. Ahora la situación es muy parecida. Ya hubo charla formal con dicho equipo.

Lo demás alrededor suyo son sondeos. También se ha hablado de Colón de Santa Fe en Argentina y Sol de América en Paraguay. Dayro Moreno es un futbolista de más de 250 goles en su carrera. Más de uno lo quiere, pero no todos pueden pagarlo. Por eso en este momento su futuro sigue siendo una incógnita.

