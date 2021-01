¿Dayro Moreno a Millonarios?: El atacante respondió

La hinchada de Millonarios aún no descarta la posibilidad de tener más fichajes en el comienzo de la Liga BetPlay Dimayor 2021.

Hoy inicia el fútbol colombiano con el compromiso entre Millonarios ante Envigado, encuentro que se disputará en el estadio Palogrande de Manizales y no en Bogotá debido a la pandemia. Muchas son las expectativas que tendrán los dirigidos por Alberto Gamero en el 2021 tras haber tenido un 2020 para el olvido.

+ Dayro Moreno y una reunión que aumenta la expectativa sobre su futuro

+ “No queremos que el fútbol pare”: Mensaje de futbolistas a hinchas del FPC

El nombre de Fredy Guarín es el que mayor aceptación ha tenido dentro de los refuerzos, teniendo en cuenta que fue un plantel que no pudo conseguir sus objetivos el año pasado y no se reforzó mucho. Sin embargo, sí salieron hombres importantes como lo fueron Jhon Duque y Ayron Del Valle, este último, para la hinchada, no ha sido reemplazado.

Por este motivo, han sido varios los nombres que han sonado para suplir ese lugar, pero, al parecer, Jader Valencia, canterano del ‘Albuizul’, será el encargado de asumir ese rol. No obstante, luego de que se confirmara del regreso del joven delantero, el nombre de Fernando Uribe y Dayro Moreno empezaron a sonar dentro de las toldas del equipo bogotano.

Uribe quedó descartado por diferencias económicas muy grandes. Por su parte, el propio Dayro Moreno desmintió acercamientos con Millonarios e una entrevista que le realizó hoy el ‘Alargue’ de Caracol Radio, donde manifestó que “hemos tenido conversaciones con varios equipos pero no hemos podido concretar nada, si estamos apurando porque estamos a mitad de Enero y de Millonarios no me llamaron”.

Así las cosas, el delantero tolimense sigue sin conseguir una oferta que lo seduzca dentro del fútbol colombiano y mucho menos en el balompié internacional. Sin embargo espera dar noticias positivas en los próximos días tras no continuar en el Once Caldas.