Daniel Pérez: “¿En serio el bicampeón se refuerza con Díber Cambindo?”

El periodista le dio con todo a las directivas del América de Cali por las contrataciones que hizo el equipo durante este mercado de fichajes.

Luego de que el América de Cali consiguiera el título de la Liga BetPlay en diciembre del año pasado, han llegado varios jugadores al equipo que no han dejado a la hinchada a gusto, principalmente pensando en que van a estar disputando la Copa Libertadores. Ahora, las molestias se hicieron sentir luego de confirmar la contratación de los jugadores Cristian Higuita y Joao Rodríguez.

Sobre este mercado de fichajes en particular por parte del América, habló el periodista de Win Sports, Daniel Pérez, quien criticó con todo a las directivas del cuadro vallecaucano, pues no considera que se hayan tomado las decisiones correctas independientemente del presupuesto con el que se contara. Señaló directamente al delantero Díber Cambindo y cuestionó la salida de Carlos Sierra.

“Es que no se entiende, acabas de dejar ir a un tipo que llevaba dos años en Cali, que fue fundamental en el título, y se va porque al técnico no le gusta. Higuita es un buen jugador, pero está más lesionado que jugando, ¿Joao Rodríguez?… ¿Es en serio que el bicampeón se refuerza con Díber Cambindo? Es un buen jugador pero todavía le falta. Se entiende que no hay plata, pero hay mejores jugadores“, comentó en medio del programa ‘Saque Largo’.

El debate se extendió en relación a estos fichajes que ha hecho el América, pero hubo consenso entre todos los miembros de la mesa del debate en que este equipo ha tenido un mal mercado de fichajes y estas últimas contrataciones son más fallas que aciertos.

En video, las declaraciones de Daniel Pérez