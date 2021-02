¡¿Cuánto le iba a pagar Tulio Gómez a ‘Makelele’ Mendoza?!

El máximo accionista del América de Cali habló sobre el que iba a ser su fichaje estrella para este semestre, pero finalmente no se dio, mencionando lo que habían acordado de sueldo.

América de Cali ha anunciado a Jeison Steven Lucumí como su principal refuerzo para esta temporada 2021, pero es bien sabido que es una opción que hasta hace unos días no se tenía ni siquiera en consideración, puesto que la prioridad para los directivos era el jugador Stiven Mendoza, quien se quedó en el Amiens francés a pesar de haber alcanzado un acuerdo salarial con el club caleño.

+ Formación titular de América de Cali y Santa Fe por Liga BetPlay

+ Se resolvió el futuro de Carlos Sierra: faltan exámenes médicos y firma

+ Otro del ascenso: Martínez Borja y su deseo de regresar al América

Sobre este jugador, habló Tulio Gómez, máximo accionista del equipo y confesó lo que habían acordado en cuanto a lo salarial, siendo un valor exorbitante para el fútbol colombiano a pesar de que Mendoza había reducido sus pretensiones económicas. “Makelele nos hubiese costado 360 millones de pesos mensuales“, comentó el dirigente en diálogo con el ‘Petiso’ Arango.

Además, envió un mensaje para aquellos seguidores del América que lo catalogan como ‘tacaño’. “Pero me dicen que soy tacaño y amarrado porque no lo traigo, sin taquillas ni otros ingresos es muy difícil. Ser amplio con la plata ajena es muy fácil. Yo sé que me dicen tacaño porque no le pago 300 millones a un jugador mensual. Hoy América tiene 19 jugadores campeones y bicampeones en la plantilla“.

Sin embargo, no cierra la puerta para que este jugador pueda ser parte del equipo a partir del segundo semestre, cuando quede como agente libre y no tengan que negociar con intermediarios. “Si ‘Makelele’ y Rodallega (que también sonó y termina su contrato en seis meses) quieren venir para junio, acá los recibimos”, comentó Don Tulio.

En video, las declaraciones de Tulio Gómez