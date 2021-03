Cuando todo era felicidad entre Teo Gutiérrez y Jarlan Barrera

Ahora estando en equipos rivales, Teo Gutiérrez y Jarlan Barrera protagonizaron un choque que extrañó a más de uno por su pasado: ¡Jugaron juntos un par de años y ganaron títulos con Junior!

Cuando Teo Gutiérrez tomó la decisión de volver a Junior, Jarlan Barrera era uno de los referentes del plantel. Se juntaron en un equipo que marcó una muy buena época en la historia del club. Con esa dupla la escuadra rojiblanca se alzó con los títulos de la Copa Colombia 2017 y la Liga 2018-2.

Además ese Junior jugó una final de Copa Sudamericana. Tanto Teo Gutiérrez como Jarlan Barrera eran titulares indiscutidos de la escuadra dirigida por Julio Comesaña y que estuvo figurando a nivel internacional. Después de esa campaña, cuando el segundo de ellos salió del equipo hacia Rosario Central, también se vio el apoyo del hombre de la Selección Colombia hacia el sobrino del Pibe Valderrama.

“Sentí que ese momento no era el indicado. Jarlan tomó la decisión de cobrarlo, tuvo la personalidad. Eso va en cada quien. En ese momento yo no tenía pensado ni cuántos minutos iban, estaba tan entonado con el Red Bull y la cosa que no sabía. En el partido de la final ante Medellín (por la Liga, partido de ida), me jodí. Tenía una lesión en el isquiotibial y me inyectaban y todo. Jarlan tuvo la personalidad y lo botó, todos los mejores jugadores del mundo han botado penaltis”, justificó Teo Gutiérrez.

Ahora volvieron a encontrarse en la cancha, ya como rivales. Y siéndolo, sorprendió el trato entre ellos. Tanto que Teo Gutiérrez terminó dándole un cabezazo a Jarlan Barrera por el que salió expulsado en el Atanasio Girardot.

Lo que pasó entre Teo Gutiérrez y Jarlan Barrera

"Papi, yo no hice nada" 😂🤣 ¡Qué momento nos regalas, Teo!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/RR8LXHKPT4 — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) March 15, 2021