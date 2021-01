¿Cuándo será el estreno de Emmanuel Olivera con Atlético Nacional?

Emmanuel Olivera ya empezó a entrenar con los demás integrantes del plantel principal de Atlético Nacional, pero no estará a disposición del profesor Alexandre Guimarães para el partido único de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2020 contra el Deportes Tolima.

El nuevo refuerzo del Rey de Copas también se perderá el duelo de la fecha 2 de la Liga BetPlay 2021-I vs. Equidad. Aseguradores y Verdolagas aún no saben dónde jugarán el próximo fin de semana, pues la Alcaldía de Bogotá no autorizó el préstamo del estadio de Techo (ni de El Campín) debido a la situación crítica por el drástico aumento de contagios de COVID-19 en la capital del país.

Según el director técnico brasilero, el defensor argentino debutará con Atlético Nacional ante el Deportivo Pereira, compromiso que la Dimayor programará para los últimos días de enero: sábado 30 o domingo 31. Verdes y Matecañas se enfrentarán en Medellín.

Al Pijao, Atlético Nacional lo visitará este jueves a las 3:15 p.m. en el Manuel Murillo Toro. La definición en Ibagué la televisará el canal premium Win Sports +.

Alexandre Guimarães anticipó cuándo será el estreno de Emmanuel Olivera en el Fútbol Profesional Colombiano: