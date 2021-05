¿Cuándo se juega lo que falta de la Liga BetPlay? Respuesta del presidente de Dimayor

Fernando Jaramillo atendió una entrevista en Win Sports en la que se refirió a los 7 partidos que restan para definir al campeón de la Liga BetPlay I-2021. ¿Cuándo se juegan?

Lo primero que se tiene que decir al respecto y en lo que enfatizó el dirigente es que lo que resta en la Liga BetPlay se jugará en Colombia. Esa es la intención: “No hemos pensado en sacarla del país. Precisamente voy a reunirme con los alcaldes, porque ellos tienen la voluntad y van a expresar su solidaridad para que el fútbol se juegue en el país. Estamos pendientes de Deportivo Cali vs. Deportes Tolima. Esperamos que este fin de semana pueda ser. Tenemos varias opciones y una muy importante es en Villavicencio, se está definiendo eso. Es importante retomar el fútbol en Colombia y enviar un mensaje a todos”.

Y ahora sí, respecto a las semifinales (Junior vs. Millonarios y La Equidad vs. Deportivo Cali/Deportes Tolima), dijo: “Apenas destrabemos todo, siguen las jornadas de las semifinales. La primera es Junior vs Millonarios, que se jugaría en Barranquilla. Posteriormente las otras, para los equipos bogotanos, la alcaldesa (Claudia López) anunció que a partir del 8 de junio se normaliza todo y eso incluye el fútbol. Podrían ejercer su localía los equipos bogotanos y estamos en eso”.

Así que en primera medida hay que reprogramar el partido que resta de los cuartos de final. Deportivo Cali y Deportes Tolima podrían terminar su llave el próximo sábado. A partir de ahí se definirían las fechas de las semifinales. Hay que recordar que también se jugarán las Eliminatorias. Por ende aún no hay fecha clara para esos partidos que restan de la Liga BetPlay.