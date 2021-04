“Cuando llegué a Millonarios me contagié de ese amor por la camiseta”

Foto: Millonarios Oficial

El héroe en el clásico entre Santa Fe y Millonarios fue el atacante Jader Valencia. Contó cuál fue la tarea que le encomendó el técnico y del motivo por el que se enamoró de estos colores.

Transcurría el minuto 83 cuando el estratega Alberto Gamero decidió llamar a Jader para meterlo a la cancha en reemplazo del Chicho Arango. Le bastaron tan solo 13 minutos para anotar el gol que le daría el triunfo al Embajador y la clasificación a los playoffs.

“Cuando nos hicieron el gol, estaba calentando y el profe Palmezano me dijo que iba a ser mi noche; así que al entrar, solo quería solucionar y ayudar al equipo”.

“El profe (Gamero) me ha dado la confianza y la verdad, me he vuelto como un ‘amuleto’ cuando entro. Él me dijo que cuando estuviera en medio de los centrales, la metiera”, expresó en entrevista con el Vbar (Caracol Radio) .

No pararon los agradecimientos hacia el profe. “Gamero ha tenido mucha influencia en mí, es un DT que ayuda a potenciar a los jugadores jóvenes, me ha dado más ambición, soy un nuevo Jader”, concluyó.

Desde su regreso de Francia, en esta temporada ha logrado sumar apenas 163 minutos en 11 partidos. Su primer gol le sirvió al equipo para sumar de a tres frente al Atlético Bucaramanga. Por eso es que el nombre del atacante de apenas 21 años fue tendencia.

Cabe mencionar que Valencia arribó al club Albiazul en junio del 2017 procedente del Bogotá FC, equipo que hace parte de la Segunda División del FPC. Tras este paso por la capital fue prestado en junio del 2019 al Lens, de Francia, en donde solo jugó 15 partidos con el segundo equipo.