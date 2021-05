Cristian Bonilla: el porqué renunció a Millonarios y “La Equidad es un grande de Colombia”

Renunciar a Millonarios para volver a La Equidad fue lo que hizo Cristian Bonilla para relanzar su carrera. ¡Y sí que ha funcionado! Hoy es vital en el cuadro que dirige Alexis García, está jugando Copa Sudamericana y estará en la semifinal de la Liga BetPlay.

Esa decisión la tomó teniendo contrato vigente en el cuadro albiazul, al que había llegado para suplir las salidas de Wuilker Faríñez y Jéfferson Martínez. ¡Solo jugó un partido! Entonces optó por irse. “El tema de Millonarios se tornó difícil desde mi llegada. Los hinchas fueron muy suspicaces por mi pasado en Nacional y obviamente algunas cosas hizo que el entorno no fuera fácil. Se cree que cuando renuncio fue porque me quebranté. No fue así. Yo me fui sin ningún rencor porque tengo una linda amistad con Christian Vargas. Él fue la primera persona que supo que iba a renunciar. Yo le dije que ahí no nos podíamos quedar los dos. Juntos hablamos y le comenté que daba un paso al costado para que él triunfara. Me alegra mucho que le esté yendo bien”, contó Cristian Bonilla en entrevista con el Canal RCN.

Así que además de buscar el triunfo para su amigo, buscó el suyo en un equipo en el que ya había tenido muy buenas actuaciones. Retornó a La Equidad. Hoy es el arquero titular y fue pieza clave en la clasificación a la semifinal, atajándole un penalti clave al Rifle Andrade.

“Muchos dicen que yo solo he rendido en La Equidad, que no he podido hacerlo en un club grande, pero para mí estoy en uno de los grandes de Colombia. Además, se les olvida que fui campeón en Boyacá Chicó a los 15 años y campeón de la Libertadores con Atlético Nacional“, recordó.

A los 27 años, el arquero que estuvo en las selecciones Colombia desde la categoría sub-17, que ya disputó más de 200 partidos, que estuvo en el exterior con Al-Fayha y que tiene 14 títulos en su palmarés, va por más. Está en la semifinal dela Liga BetPlay con La Equidad.