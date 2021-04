Confirmada: la sanción para Fredy Guarín por sus actos

Un par de días después de conocerse públicamente las imágenes de Fredy Guarín y la situación personal, Blu Radio ha dado a conocer la sanción que tendrá el futbolista del registro de Millonarios FC.

A Fredy Guarín, según dicha fuente, le impusieron dos comparendos y los hechos siguen siendo materia de investigación. Exactamente se habla de: “Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas”, según el artículo 35 numeral 1 sobre: “Irrespetar las autoridades de Policía”, dice el artículo 27 numeral 1.

Así que inicialmente el futbolista deberá pagar $484.000. Esto es lo que de momento se conoce tras las imágenes que fueron publicadas en la mañana del jueves. Allí se le ve a Fredy Guarín protagonizando un escándalo en la vivienda de sus padres en Envigado. Tras lo sucedido, fue detenido por la Policía Metropolitana.

Según la información que compartió Blu Radio al respecto, la familia de Fredy Guarín no ha interpuesto ninguna demanda en contra del futbolista. Tampoco la Policía Metropolitana. Así que el hecho no ha pasado mayores. Todo después de las imágenes que se hicieron públicas se ha manejado, como corresponde, de manera privada. Se mantiene la expectativa por si alguna de las partes decide superar este ámbito y hacer alguna declaración pública. Por ahora no pasó.

El video de Fredy Guarín que se viralizó (Blu Radio)