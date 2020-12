¿Cómo se define la final de la Liga BetPlay en caso de empate el marcador global?

Foto: DIMAYOR

Santa Fe y América de Cali disputarán la vuelta de la final de la Liga BetPlay en el estadio El Campín. El cuadro escarlata llega ganando 3-0 y surge la pregunta: ¿Qué pasa si el local gana por la misma diferencia en Bogotá?

En este tipo de situaciones, a nivel mundial, existen diferentes tipos de desempates: penaltis, gol visitante, alargue, etc. En el caso de la Liga BetPlay ya está definido su reglamento y para la final a la que le quedan 90 minutos está claro lo que debe jugarse si es que Santa Fe gana por 3-0 o una diferencia de tres goles en El Campín.

Lo primero es eso: el gol visitante no es ítem de desempate. Para Santa Fe sería igual ganar 3-0 que 4-1, 5-2, 6-3, etc. Igualar la desventaja que tienen de 3 goles lo llevaría a un empate global y directamente a la definición por penaltis. En la Liga BetPlay 2020 no habrá tiempo extra ni otro tipo de definición.

Entonces, para claridad, el partido en El Campín tiene las siguientes opciones:

–Santa Fe será campeón ganando por 4 goles de diferencia o igualando la serie con un triunfo que tenga 3 goles de diferencia e imponiéndose en los penaltis.

–América de Cali será el campeón en caso de triunfo, empate o derrota por dos goles de diferencia. También puede serlo si pierde por 3 goles y se impone en la definición por penaltis.

Santa Fe y América de Cali ya están clasificados a Copa Libertadores 2021

Independientemente de cómo termine la definición de la Liga BetPlay 2020 hoy en El Campín, los dos equipos ya se aseguraron la clasificación a la fase de grupos del torneo de clubes más importante de la Conmebol. Santa Fe, además, cerrará el año siendo el equipo que sumó más puntos. A final de cuentas los dos se clasificaron por llegar a la final de la Liga.

Aparte, los dos serán los equipos que se enfrenten en 2021 en la definición de la Superliga. Competirá el campeón contra el equipo de más puntos en la tabla de reclasificación. Ambos son uno u otro. Tampoco cambiará el panorama con lo que suceda en la final de vuelta en El Campín.